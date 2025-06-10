مجلس كركوك يتخذ أول إجراء بعد مقتل طفل برصاص منتسب بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بالتنسيق مع القوات الأمنية، للوقوف على ملابسات واقعة مقتل الطفل حيدر مهند في قرية بريچ بإطلاق نار نُسب إلى أحد منتسبي الحشد الشعبي.

وأكد الحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العدالة ستأخذ مجراها دون تهاون، ولن تتوانى السلطات المحلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

وكان والد الطفل الضحية حيدر مهند قال لوكالة شفق نيوز، إن ابنه يبلغ من العمر 11 عاماً، أصيب بطلق ناري من قبل منتسب في الحشد الشعبي في قرية "بريج" قرب نقطة تفتيش منطقة "الفتحة" في ناحية العباسي جنوب غربي مدينة كركوك.

فيما ذكر مصدر أمني للوكالة، أن "أمن الحشد الشعبي تعاملوا مع القضية وفق القانون وقاموا بتسليم المنتسب الذي هو من أهالي منطقة الشعلة في بغداد وهو رهن الاعتقال ويخضع للتحقيق في مركز شرطة العباسي".