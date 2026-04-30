مجلس كركوك يتخذ إجراء لتوفير الغاز لأصحاب المطاعم: سنحل الأزمة

أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ، يوم الخميس، اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة أزمة الغاز والوقود في المحافظة.

وقال الحافظ لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس شكّل لجنة لمتابعة ملف الوقود والغاز ميدانياً وبصورة مستمرة، بهدف رصد المشكلات ومعالجتها بشكل سريع، فضلاً عن التواصل مع الجهات العليا المختصة لتعزيز حصة المحافظة من المنتجات النفطية".

وأشار الحافظ إلى تخصيص ثمانية وكلاء من أصحاب المطاعم لتجهيزهم بالغاز وفق الآليات الرسمية المعتمدة، بما يضمن استمرار عمل القطاع الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد أن مجلس المحافظة مستمر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة، ومتابعة واقع التوزيع بشكل يومي، بما يسهم في توفير الغاز والوقود وتقليل الضغط على المواطنين.