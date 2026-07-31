مجلس كركوك يتحرك لإيقاف تجريف مقبرة "الشيخ عيسى" ويفتح تحقيقاً بالمشروع الاستثماري

شفق نيوز- كركوك

كشف رئيس لجنة الاقتصاد والمالية والتجارة والاستثمار في مجلس محافظة كركوك، رعد صالح حسين، يوم الجمعة، عن مخاطبة رئاسة مجلس المحافظة لإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع الاستثماري الخاص بتجريف مقبرة الشيخ عيسى التاريخية.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "القسم القانوني في مجلس محافظة كركوك أكد في كتابه الرسمي المرقم (1474) والمؤرخ في 27 تموز 2026، أن قيام المستثمر بإزالة مقبرة الشيخ عيسى ومعالمها يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون وفق المادة (372) من قانون العقوبات العراقي، باعتبارها فعلاً ضاراً ومجرماً قانوناً".

وأضاف أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار طالبت بمفاتحة هيئة استثمار كركوك لإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بالإجازة الاستثمارية للمشروع، وتزويد مجلس المحافظة بكامل المستندات والأوليات المتعلقة به خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة".

وأوضح صالح، أن "هذه الخطوة تأتي لغرض تدقيق الوثائق والأوليات من قبل القسم القانوني في مجلس المحافظة، والخروج بالتوصيات القانونية اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك رفع دعوى قضائية من قبل الادعاء العام بحق كل من يثبت تورطه أو تسهيله لهذا التجاوز".

وشدد على أن "حرمة المقابر مصونة بموجب القوانين النافذة، ولا يمكن المساس بها أو استغلالها لأغراض استثمارية خارج الأطر القانونية والشرعية"، مؤكداً أن مجلس المحافظة سيتابع هذا الملف حتى الكشف عن جميع ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية أصوات الاعتراضات في محافظة كركوك على مشروع استثماري يُنفذ في منطقة الرجيبات، بعد اتهامات للمستثمر بتجريف وإزالة مقبرة الشيخ عيسى التاريخية التي يتجاوز عمرها أكثر من 110 أعوام، وسط مطالبات بإيقاف المشروع وفتح تحقيق بشأن الإجراءات القانونية التي مُنحت بموجبها إجازته الاستثمارية.

وكان أهالي قرية السادة الرجيبات والقرى المجاورة لها قد أعلنوا اعتراضهم على أعمال التجريف التي طالت المقبرة التاريخية، مؤكدين أنها تمثل معلماً تاريخياً واجتماعياً للمنطقة.

فيما دعا عدد من النواب والشخصيات المحلية الجهات الرقابية والقضائية إلى التدخل العاجل لإيقاف المشروع والتحقيق في آلية منحه الإجازة الاستثمارية.