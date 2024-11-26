مجلس كركوك يبحث الحوادث المرورية والمخدرات والتصويت على شعار المحافظة

شفق نيوز/ يعقد مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، جلسته التاسعة، التي يستضيف خلالها مديري مرور كركوك والطرق والجسور ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بسبب كثرة الحوادث المرورية وزيادة الضحايا ويصوت على شعار محافظة كركوك.

وقال مصدر مسؤول في المجلس لوكالة شفق نيوز إن "المجلس سوف يستمع كذلك إلى مدير قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة كركوك والجريمة المنظمة حيث سيتم الاستماع إلى تقارير مكافحة المخدرات والجريمة في كركوك وما يتعلق بها من عمليات اعتقال طالت تحار ومروجي المخدرات وطرق التوعية من مخاطرها".

وتابع أن "المجلس سوف يصوت على شعار المحافظة والذي سوف يمثل جميع مكونات كركوك عرباً وكورداً وتركماناً ومسيحيين".

وكانت رئاسة مجلس محافظة كركوك قد وجهت دعوة إلى النخب والشخصيات من أهالي محافظة كركوك والفنانين والتشكيليين والمتخصصين إلى تقديم نماذج مقترحة لتصميم شعار رسمي لمحافظة كركوك، مستوحى من تاريخ المحافظة وأصالة مكوناتها وتعايشهم، ويجسّد أهمية كركوك التاريخية والزراعية والاقتصادية.