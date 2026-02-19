مجلس إفتاء كوردستان يحدد صدقة الفطر والفدية لعام 2026

شفق نيوز- أربيل

حدّد المجلس الأعلى للإفتاء في اتحاد علماء الدين الإسلامي بكوردستان، يوم الخميس، مبلغ 3 آلاف دينار عراقي كحد أدنى من صدقة الفطر لكل فرد، مبيّناً أن المبلغ ذاته يمثّل الفدية لمن لا يستطيع الصيام شرعاً للعام الحالي.

وذكر المجلس في بيان، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الحد الأدنى لصدقة الفطر عن كل فرد، يساوي مبلغ 3000 دينار عراقي"، مؤكداً أن "هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه".

كما بيّن المجلس أن "فدية الإفطار للأشخاص الذين لديهم عذر شرعي يمنعهم من الصيام، مثل كبار السن أو المرضى الذين لا يُرجى شفاؤهم، حُددت أيضاً بمبلغ 3000 دينار عراقي عن كل يوم إفطار".

وتطرّق المجلس إلى نصاب زكاة الأمول، موضحاً أن "نصاب زكاة الأموال لهذا العام حُدد بمبلغ ثلاثة ملايين دينار عراقي"، مشيراً إلى أن "كل مسلم يمتلك هذا المبلغ أو أكثر، وحال عليه الحول (مرور سنة هجرية كاملة)، يتوجب عليه إخراج زكاة بنسبة 2.5%، بما يعادل 25 ألف دينار عراقي عن كل مليون دينار، أو 250 دولاراً أمريكياً عن كل عشرة آلاف دولار".

وأضاف أن "نصاب زكاة الفضة يبلغ 200 درهم، أي ما يعادل 140 مثقالاً، ويجب إخراج 2.5% منها بعد مرور الحول، فيما حُدد نصاب زكاة الذهب بـ20 مثقالاً، وتبلغ الزكاة الواجبة نصف مثقال، وترتفع إلى مثقال كامل إذا بلغ الذهب 40 مثقالاً".

وأوضح البيان أن "حلي النساء المصنوع من الذهب والمستخدم للزينة، وليس لغرض التجارة، حُدد نصابه بـ200 مثقال، وفي حال بلوغه هذا المقدار ومرور الحول عليه، يجب إخراج زكاة بنسبة 2.5%".

وأشار المجلس، إلى "هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف توضيح الأحكام الشرعية للمسلمين وتمكينهم من أداء فريضة الزكاة والواجبات المالية المرتبطة بها وفق الضوابط الشرعية".