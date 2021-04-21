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مجلس عزاء يفجر فيروس كورونا في قرية عراقية ويعطل دوام المدارس

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-21T15:04:14+0000
مجلس عزاء يفجر فيروس كورونا في قرية عراقية ويعطل دوام المدارس

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الأربعاء، بتسبب مجلس عزاء بضرب قرية كاملة بفيروس كورونا في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان ملامسة لصاحب مجلس عزاء في قرية "جديدة الاغوات" تسبب بانتشار فيروس كورونا بين أغلب سكان القرية، مبينا ان جميع الملامسين أصيبوا ونقلوا العدوى لعوائلهم وان قسما منهم يرقد في الحجر الصحي والقسم الآخر فضل الحجر المنزل إلى جانب تسجيل عدد من الوفيات جراء الفيروس.

واضاف المصدر، ان تصاعد الإصابات في "جديدة الاغوات" دفع خلية الازمة الى تعليق دوام المدارس حفاظا على صحة وارواح الطلبة والكوادر التربوية.

يذكر أن ديالى سجل امس الثلاثاء اكثر من 1000 اصابة وهو المعدل الاعلى منذ ظهور الوباء في المحافظة في اذار عام 2020.

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