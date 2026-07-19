مجلس عزاء حسيني على طريق الزوار يجسد بساطة الريف العراقي (صور)

شفق نيوز- ذي قار

بالتزامن مع بدء موسم "المشاية" من أقصى جنوب العراق ومختلف المحافظات للتوجه نحو كربلاء لإحياء مراسم الزيارة "الأربعينية" بعد نحو أسبوعين من الآن، تنتشر على طريق الزوار المئات من مواكب الخدمة التي تقدم الطعام والشراب ووسائل الراحة.

وفي ريف محافظة ذي قار، رصدت وكالة شفق نيوز مشاهد من الطريق الريفي الرابط بين مدينتيّ الطار والفهود، جنوبي العراق، حيث يواصل آلاف الزائرين سيرهم على الأقدام باتجاه كربلاء خلال ساعات الليل، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها ساعات النهار.

وعلى امتداد الطريق، تنتشر المواكب الخدمية التي تتسابق في تقديم مختلف الخدمات للزائرين، فيما يبرز إلى جانبها عدد من المجالس الحسينية التي تقيم مجالس الوعظ والإرشاد والتعزية، لتوفر محطات إيمانية يستريح فيها الزائرون ويتزودون منها بالقيم الدينية إلى جانب الراحة الجسدية.

ومن بين تلك المشاهد، رصدت شفق نيوز مجلساً حسينياً بسيطاً أُقيم بوسائل متواضعة على جانب الطريق، عكس في تفاصيله روح الإخلاص والبساطة التي تميز خدمة زائري الإمام الحسين، إذ اجتمع فيه الزائرون للاستماع إلى المحاضرات الدينية ومجالس العزاء وسط أجواء يسودها الهدوء والخشوع.

وتجسد هذه المشاهد تمسك أبناء المناطق الريفية في ذي قار بموروثهم الحسيني، حيث لا تقف بساطة المكان أو الإمكانات عائقاً أمام إحياء الشعائر، بل تمنحها طابعاً شعبياً أصيلاً يعكس صدق الانتماء ودفء الضيافة وروح الخدمة على طريق الزائرين.

كما تعكس جانباً من التكافل الاجتماعي والتفاني الذي يقدمه أهالي المناطق الريفية في ذي قار، الذين يواصلون استقبال الزائرين وخدمتهم، مؤكدين أن قيمة الخدمة تقاس بروح العطاء أكثر من الإمكانات المادية.