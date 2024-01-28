مجلس صلاح الدين يلتئم خلال 72 ساعة وتفاهمات متقدمة لتشكيل الحكومة المحلية

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس صلاح الدين - عن قائمة الإطار الوطني الشيعية - عمار حكمت البلداوي، يوم الأحد، عن تفاهمات متقدمة بين القوى الفائزة بانتخابات مجلس المحافظة، لتشكيل الحكومة المحلية، مشيرا إلى التئام مجلس المحافظة الجديد خلال 72 ساعة.

وقال البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تفاهمات مبدئية متقدمة بين القوى الفائزة بالانتخابات لتشكيل الحكومة المحلية الجديدة وسط تقارب كبير بين الاحزاب السياسية إلا أن منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ما زالا قيد التداول وبانتظار حسم المباحثات والاتفاقات المبدئية في القريب العاجل".

وأضاف: "قائمتنا تعد الثانية بعد قائمة حزب الجماهير الوطنية، ونسعى لتشكيل حكومة محلية تمثل جميع المكونات والمذاهب والمناطق بعيداً عن حكومات الأغلبية أو الحكومات الاقصائية، إلى جانب بناء مجلس قوي يمثل طموح المحافظة، من دون أي خلاف أو صراع".

ورجح البلداوي، انعقاد أول جلسة لمجلس المحافظة خلال الـ72 ساعة القادمة، وبإجماع وتوافق الكتل السياسية في صلاح الدين، وفقاً للأطر الدستورية المعتمدة.

وأفضت انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين، عن فوز حزب الجماهير الوطنية بـ4 مقاعد، وتحالف الإطار الوطني 3 مقاعد، وتحالف عزم مقعدان، وتحالف تقدم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، والحسم الوطني مقعدان.