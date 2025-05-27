مجلس صلاح الدين يلتئم بعد طول انقسام

شفق نيوز/ أنهى مجلس صلاح الدين، يوم الثلاثاء، مرحلة الانقسام والمقاطعة التي استمرت لأشهر، بعقد جلسة رسمية برئاسة رئيس المجلس عادل الصميدعي وبحضور جميع الأعضاء، في خطوة اعتُبرت بداية جديدة لإحياء الدور التشريعي والرقابي للمجلس بعد فترة من الجمود السياسي والإداري.

وقال مصدر داخل المجلس، لوكالة شفق نيوز، إن الجلسة عُقدت في مقر المجلس بمدينة تكريت، وسط أجواء من التفاهم السياسي، وبحضور كافة الأعضاء، الذين أكدوا التزامهم باستئناف مهامهم في إطار العمل الجماعي لخدمة أهالي المحافظة.

وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من الخلافات السياسية والتجاذبات التي عطلت أعمال المجلس منذ بداية العام، ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية، خصوصًا مع تعطل ملفات خدمية وتنموية كان المجلس معنيًا بمتابعتها.

بدوره، أكد رئيس المجلس عادل الصميدعي في تصريح صحفي، أن "عودة انعقاد الجلسات تمثل انتصارًا للإرادة السياسية والحرص على مصلحة المواطنين"، مردفاً: "نعاهد أبناء صلاح الدين بأن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا في الجانب الرقابي والتشريعي واستئناف متابعة المشاريع المتوقفة".

وتوقّع مراقبون، أن تشهد المرحلة المقبلة تنسيقًا أكبر بين المجلس والحكومة المحلية والإدارات الخدمية في عموم الأقضية والنواحي، بهدف تجاوز تداعيات المرحلة السابقة والانتقال إلى مسار من الاستقرار والعمل المشترك.