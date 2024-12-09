مجلس صلاح الدين يعقد جلسة برئاسة الكريم والقضاء يعيد الصميدعي (وثيقة)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مجلس صلاح الدين، يوم الاثنين، بأن المجلس عقد جلسته برئاسة علي الكريم، فيما أصدرت المحكمة الإدارية قراراً بعودة الرئيس السابق للمجلس ورفض شكوى رئيس المجلس الحالي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مجلس محافظة صلاح الدين عقد جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة علي الكريم، واستضاف خلالها مدير زراعة المحافظة ورؤساء الأقسام والشعب فيها، وجرى مناقشة واقع الزراعة والخطة الزراعية الخاصة بمحصولي الحنطة والشعير".

وأضاف أن "اعضاء المجلس ناقشوا مع مدير الزراعة جملة نقاط حول الواقع الزراعي مع ملاحظات أخرى عن عمل دائرة الزراعة".

وعن السؤال حول قرار المحكمة الإدارية بعودة الرئيس السابق، أكد المصدر أن "الرئيس الحالي علي عبد الجبار الكريم ما زال يمارس مهامه، وإذا وصل قرار المحكمة سيكون هناك اتفاق وصيغة في تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة".

في السياق، ردت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من علي الكريم، وحكمت بأحقية عودة عادل الصميدعي رئيسًا لمجلس محافظة صلاح الدين.

وقالت المحكمة في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز: إن "محكمة القضاء الإداري وخلال جلسة تشكلت بتاريخ 2024/12/9 برئاسة المستشار بشار احمد محمد وعضوية كل من المستشار المساعد ضياء عبدالله عبود، والمستشار المساعد عامر زغير محيسن المأذونين بالقضاء باسم الشعب".

وأصدرت المحكمة، قراراً بعودة عادل عبد السلام حمد الصميدعي، رئيسًا لمجلس صلاح الدين، ولدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المتظلم يعترض على قرارها المتضمن إيقاف تنفيذ القرار المرقم (75) في 30/ 10/ 2024، المتضمن اقالة طالب الامر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ويطلب الغاء الامر الولائي المذكور وللمرافعة الحضورية ولاطلاع المحكمة على المستندات ودفوع الطرفين فقد تقرر ختام المرافعة وإصدار القرار".