مجلس صلاح الدين يشكل لجنة للشعائر الحسينية

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مختصة بمتابعة متطلبات الشعائر الحسينية في عموم أقضية ونواحي المحافظة.

وقال عضو المجلس عاطف النجار لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس صلاح الدين صوّت اليوم في جلسته على تشكيل لجنة الشعائر الحسينية والتي سيكون عملها متابعة الشعائر الحسينية التي تقام في أقضية ونواحي المحافظة، كما وتم التصويت على أن أتولى رئاستها".

وبين أن "اللجنة ستعمل على إعداد خارطة معلومات تعتمد عليها في تقديم كل ما تحتاجه الشعائر الحسينية المقدسة".