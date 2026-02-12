مجلس صلاح الدين يحدد موعد جلسة انتخاب رئيس الحكومة المحلية (وثيقة)

شفق نيوز- صلاح الدين

حدد مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الخميس المقبل، موعدا لانتخاب رئيس الحكومة المحلية للمحافظة.

وبحسب كتاب رسمي صادر بتاريخ 12 من شهر شباط/فبراير الجاري مُذّيل بتوقيع رئيس مجلس المحافظة عادل الصميدعي وردت لوكالة شفق نيوز نسخة منه، فإنه "استناداً إلى قرار المجلس رقم (7) المتخذ في الجلسة السادسة الاستثنائية بتاريخ 9/2/2026، والملحق بكتابه المرقم (690) في التاريخ نفسه، وبموجب الصلاحيات المخولة له وفق قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل، تقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 17/2/2026 آخر موعد لتسلم طلبات الترشيح لمنصب محافظ صلاح الدين".

وأضاف أن "جلسة انتخاب المحافظ ستعقد يوم الخميس الموافق 19/2/2026، وفق السياقات القانونية المعتمدة في إجراءات الترشيح والانتخاب".

وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد اعتبر، في جلسة استثنائية عقدها في التاسع من شهر شباط/فبراير الجاري، رئيس الحكومة المحلية "بدر الفحل" مستقيلا من منصبه بعد تأديته اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب، والإبقاء على هاشم عزاوي أحمد محافظاً بالوكالة.

وأُثير لغط واسع داخل الأوساط السياسية حول أداء "الفحل" لليمين الدستورية ومدى قانونيتها في الجلسة التي تضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس للجمهورية العراقية والتي لم تكتمل نصابها القانوني.

وقالت رئاسة المجلس في توضيح أصدرته، أول أمس الثلاثاء، بشأن تلك اليمين، بأن المحافظ السابق لصلاح الدين قد أداها أمام حضور منقوص من النواب ودون تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، ليعيد الفحل أداء اليمين الدستورية في جلسة عُقدت أمس الأربعاء.