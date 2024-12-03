مجلس ذي قار يؤشر "معوقات".. المحافظ يتغيب عن جلسة استجوابه واستضافة مسؤولي الصحة والكهرباء

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، جلسة لاستجواب المحافظ مرتضى الابراهيمي ومسؤولي الصحة والكهرباء في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس محافظة ذي قار احمد سليم لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس عقد جلسته الاعتيادية الـ37 وكان من أهم أعمال جدول الجلسة هو استجواب المحافظ مرتضى الابراهيمي واستضافة مدير صحة ذي قار ومديري كهرباء ذي قار في المنطقة الشمالية والجنوبية".

وأضاف، أن "المحافظ لم يحضر للجلسة ولا نعرف الأسباب ولذلك تم اعتبار أن المحافظ متغيب عن الجلسة".

وتابع سليم، "كما كان هناك مناقشات تتعلق بالواقع الصحي حيث استمع المجلس الى عدة معوقات طرحها مدير صحة ذي قار وسنمضي بإجراءات لحلها بالتعاون مع الحكومة المحلية في ذي قار والمركزية في بغداد".

وأشار المتحدث باسم مجلس ذي قار، الى أن "المسؤولين في قطاع الكهرباء عزوا الانقطاع المتكرر في الطاقة الى تذبذب كميات الغاز المورّد الى وزارة الكهرباء الاتحادية".