مجلس ذي قار يهدد المحافظ المُقال: مهمتك تصريف الأعمال

شفق نيوز/ وجه مجلس محافظة ذي قار، يوم الخميس، كتابا إلى ديوان المحافظة يبلغ فيه المحافظ مرتضى الإبراهيمي بتحول منصبه إلى "تصريف أعمال".

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "المحافظ الآن في وضع (تصريف الأعمال) ويحق له الطعن بقرار إقالته خلال 15 يوماً من تاريخ التبلغ به"، لافتة إلى أن "المجلس وجه المحافظ بتصريف أعمال المحافظة فقط وعدم إدخالها في التزامات مالية من خلال إحالة المشاريع أو التعيين أو تغيير المناصب".

وهدد المجلس، المحافظ بحسب الوثيقة، بـ" اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الإدعاء العام في محكمة الاستئناف بحق المخالف، وإحالته للمحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".

وصوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على اقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، بعدما عقد جلسة مخصصة لاستجوابه.

واعتبر المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، أن التصويت على عدم القناعة باجوبة محافظ ذي قار صحيح، لكن التصويت على الإقالة باطل، كون أن الجلسة كانت مقررة في الساعة الواحدة ظهراً لكن تمت إقالة المحافظ في الساعة 12 ظهراً، وهذا مخالف للنظام الداخلي.

وفشل مجلس محافظة ذي قار، في الثامن من شهر كانون الثاني الجاري بعقد هذه الجلسة، وبعدها أعلن عضو المجلس سلام الفياض، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عن تأجيل جلسة استجواب المحافظ مرتضى الأبراهيمي إلى يوم الثلاثاء الماضي.

وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد طالبوا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".