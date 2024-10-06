مجلس ذي قار ينأى بنفسه عن تغيير قائد الشرطة ويرمي الكرة بملعب بغداد

شفق نيوز/ اكد عضو مجلس محافظة ذي قار، احمد الخفاجي، يوم الأحد، أن قرار تغيير قائد شرطة المحافظة قرار اتحادي لا دخل للمجلس فيه.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، ان "قرار تغيير قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء مكي شناع صنگور، يصدر من بغداد حصرا، كونه من القرارات الاتحادية"، لافتا الى ان " مجلس المحافظة سيناقش امر تقديم قائد شرطة المحافظة طلبا للإعفاء من منصبه ودوافعه في جلسة اليوم الأحد".

وبين، ان " تحالف (المهمة) الذي نرأسه داخل المجلس مع بقاء قائد الشرطة الحالي، نظراً للجهود التي بذلها في الحفاظ على أمن المحافظة ".

وكان قائد شرطة ذي قار، اللواء مكي شناع صنگور، قدم طلبا للإعفاء من منصبه إلى وزير الداخلية، الفريق الركن عبدالامير الشمري، دون توضيح او ذكر مزيد من التفاصيل حول طلب الإعفاء من المنصب ودوافعه.