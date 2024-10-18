مجلس ذي قار يلوم قائد الشرطة وضباطه ممتعضون: عالج الأمور بتعسف

شفق نيوز/ كشف مجلس محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن أبرز مخرجات جلسته التداولية الطارئة بشأن احد المحافظة اليوم .

وذكر عضو المجلس احمد الخفاجي لوكالة شفق نيوز، ان " مجلس المحافظة عقد جلسته طارئة تداولية مساء بحضور رئيس وعدد من أعضاء المجلس، فضلا عن مشاركة نائبين من مجلس النواب في الجلسة".

وبين، ان "الجلسة خرجت بعدة مقررات على خلفية أحداث اليوم، أبرزها وقف عمليات الدهم والتفتيش لمنازل الناشطين وملاحقتهم، فسح المجال للناشطين لغرض تسوية أمورهم القانونية مع مراكز الشرطة التي يقعون ضمن مناطقهم، والتشديد على عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين".

واكد الخفاجي، ان "جلسة المجلس لم تناقش قضية إعفاء قائد الشرطة من منصبه، حيث أن المجلس مع إجراءات فرض القانون ولكن بالطرق السلمية وليس باستخدام الطرق التعسفية ضد المحتجين".

عدد المصابين

بدوره، كشف مصدر مطلع بقيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، عن حصيلة عدد المصابين من طرفي القوات الامنية والمتظاهرين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الامنية سجلت إصابة 26 شخصا من الطرفين، توزعت بين 17 عنصر امني بينهم ضابطين اثنين، فيما تم تسجيل اصابة 9 متظاهرين مصابين، حيث أن جميع الإصابات هي (كدمات)".

امتعاض أمني

من جانب آخر، نقلت مصادر مطلعة من داخل قيادة شرطة محافظة ذي قار عن امتعاض العديد من الضباط والعناصر الامنيين من تصرفات قائد الشرطة معهم.

وذكرت تلك المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "ضباط وعناصر قيادة شرطة ذي قار دخلوا بمرحلة امتعاض من تصرفات قائد الشرطة ومعاملته لهم معاملة الجيش وليس سلطة قوى الأمن الداخلي"، مؤكدين أن "قائد الشرطة تعمد اهانة بعض الأقسام الامنية في التلفاز المحلي قبل عدة ايام".