مجلس ذي قار يلزم المحافظ بتنفيذ تعيين مدير بلدية الناصرية خلال 72 ساعة (وثيقة)

كشف مجلس محافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن منحه المحافظ 72 ساعة لتنفيذ قرار تعيين مدير بلدية الناصرية الجديد، وسط تحذيرات من أن التأخر قد يؤدي إلى مواجهات سياسية داخل المجلس وربما إجراءات ضد المحافظ نفسه.

وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد أمهل مجلس محافظة ذي قار المحافظ هيثم الحمداني 72 ساعة لتنفيذ القرار رقم 18 المتعلق بتعيين علي عبد الستار عبد الغني مديرا جديدا لبلدية الناصرية، خلفا للمدير المقال قحطان عدنان".

فيما أفاد مصدر مطلع في المجلس، للوكالة، بأن "عدم تنفيذ القرار يعادل إعلان التمرد على قرارات المجلس"، مشيرا إلى أن "المدير المقال ينتمي إلى تيار الحكمة الذي ينتمي له المحافظ الحالي".

وأضاف المصدر أن "تحالفا مكونا من 12 عضوا داخل المجلس هو من اتخذ القرار مؤخرا بشأن مدير البلدية"، محذرا من أن "تمسك المحافظ بعدم تنفيذ القرار قد يجعله هدفا للتحالف وربما يؤدي إلى إقالته".

وكان مجلس ذي قار، قد صوت بالاغلبية المطلقة، أمس الأحد، على اختيار علي عبد الستار مديرا جديدا لبلدية الناصرية.