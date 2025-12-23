مجلس ذي قار يفتح ملف الاستجوابات.. الصحة أولاً والبلدية والاستثمار على القائمة

شفق نيوز- ذي قار

يعقد مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السبعين، لمناقشة عدد من المقررات المدرجة على جدول أعماله، في مقدمتها فتح ملف الاستجوابات.

وذكر بيان صادر عن المجلس، تلقته وكالة شفق نيوز، أن الجلسة ستنطلق باستجواب مدير عام صحة ذي قار، راشد نجم الخالدي، فضلاً عن مناقشة والتصويت على الخارطة الاستثمارية المرسلة من المحافظة، إلى جانب بحث آلية مكافحة الكلاب السائبة والإسراع بالإجراءات الوقائية بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن المجلس سيصوت أيضاً على تسمية عدد من المرافق الحيوية بأسماء الشهداء والشخصيات العامة.

وفي السياق، كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن المجلس يستعد لإطلاق حملة استجوابات مهمة خلال الفترة المقبلة، من أبرزها استجواب مدير بلدية الناصرية ومدير هيئة الاستثمار في المحافظة، لافتاً إلى أن المجلس عازم على إجراء تغييرات جوهرية في إدارة دوائر المحافظة.