مجلس ذي قار يغير رئاسات اللجان لتعزيز الأداء السياحي والأمني

شفق نيوز- ذي قار

صوت مجلس محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، على تغييرات إدارية جديدة شملت رئاسات بعض اللجان التخصصية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء السياحي والأمني في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن مجلس المحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس صوت على تكليف بيداء العامري رئيساً للجنة السياحة والآثار في المجلس، ضمن حزمة تغييرات إدارية تهدف إلى تفعيل عمل اللجان التخصصية"، مبينا أن "هذا القرار يأتي في إطار حرص المجلس على الحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي الذي تتميز به ذي قار، وتعزيز الاهتمام بالمواقع الأثرية والسياحية، ودعم الجهود الرامية إلى حمايتها وتطويرها".

وفي السياق ذاته، صوت المجلس، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم، وبالأغلبية، على "تكليف عقيل القره غولي رئيساً للجنة الأمنية في المجلس".

وأوضح البيان أن "هذا القرار يندرج ضمن تنظيم عمل اللجان التخصصية وتعزيز الأداء الأمني في المحافظة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات الأمنية والخدمية".