مجلس ذي قار يعلن الحداد لثلاثة أيام على ضحايا حادث السير

شفق نيوز- ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، مساء اليوم الأحد، الحداد لثلاثة أيام على خلفية حادث السير الذي أودى بحياة وإصابة العشرات في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، أحمد سليم الإبراهيمي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز: "نعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على الطريق السريع في مدينة الناصرية".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق اليوم بمصرع وإصابة عشرات الزائرين من أهالي البصرة، جراء حادث سير أعقبه حريق على الطريق الدولي الرابط بين ذي قار والبصرة، إثر تصادم حافلة ركاب واحتراقها بالكامل.

وكشف مدير مرور ذي قار العميد زياد الحصونة، أن سبب الحادث المروري المروع الذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص على الطريق الدولي في قضاء البطحاء.

وقال الحصونة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن سائق حافلة حادث البطحاء غلبه النعاس أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة كبيرة (تريلة) ثم بحاجز كونكريتي، وهو ما تسبب باحتراق الحافلة بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية أن الحصيلة الأولية للحادث بلغت 21 وفاة و19 إصابة، بينهم مواطنان إيرانيان، مشيرة إلى أن بعض الجثث كانت متفحمة وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، فيما نُقل المصابون إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، مع استمرار متابعة الحالات من قبل الفرق الطبية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريح صوتي، أن المصابين يتلقون الرعاية اللازمة، فيما تواصل الكوادر الطبية متابعة تطورات حالتهم الصحية.