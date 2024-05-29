مجلس ذي قار يعفي مديري بلدية ورئيس لجنة الطاقة من مناصبهم

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، على إعفاء رئيس لجنة الطاقة في المجلس، ومديري بلدية الناصرية والرفاعي من مناصبهم، ومنع المحافظ من إعفاء أي مدير إلا بموافقة المجلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس قام بالتصويت على إعفاء رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي، وتعيينه رئيس لجنة حقوق الإنسان، وتكليف عضو المجلس عمار ياسر بدلاً عنه".

ولفت إلى أن "المجلس "ألزم محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، بعدم إعفاء اي مدير دائرة او مدير عام او مدير قسم الا بموافقة المجلس"، مشيراً إلى أنه "تم التصويت كذلك على إسناد لجنة تقييم الأداء الحكومي الى سلام الفياض بالمجمل".

وبيّن المكتب، أن "المجلس قام بالتصويت على اعفاء مدير بلدية الناصرية علي عبد الستار، من منصبه بسبب الانتهاكات في قسم الأملاك، على أن يتولى معاونه المنصب بصورة مؤقتة".

وأشار إلى ان "المجلس صوّ أيضاً على اعفاء مدير بلدية الرفاعي اسامة الخفاجي من منصبه".