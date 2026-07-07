مجلس ذي قار يعطل الدوام الرسمي الخميس

شفق نيوز- ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم الخميس المقبل، استكمالًا لقرار تعطيل يوم غد الأربعاء.

وذكر الناطق باسم المجلس، أحمد الإبراهيمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرار تعطيل الدوام ليوم الخميس يأتي في إطار إتاحة الفرصة أمام الموظفين للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وبين أن "قرار التعطيل استثنى دائرة صحة ذي قار والمؤسسات الصحية التابعة لها، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين".

ومساء اليوم، وصلت جثامين المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وعدداً من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، في وقت سابق من اليوم، للمشاركة في مراسم التشييع.

وبحسب مصادر وكالة شفق نيوز، فإن تشييع جنازة خامنئي وعائلته سيبدأ في الساعة السادسة بتوقيت العاصمة بغداد، صباح يوم غد الأربعاء في النجف، فيما سيُقام التشييع في كربلاء عند الساعة الرابعة عصراً.

ومن المقرر أن يؤم رجل الدين البارز محمد تقي الحكيم المصلين في صلاة الجنازة بمدينة النجف، فيما سيؤم معتمد المرجعية العليا عبد المهدي الكربلائي المصلين في صلاة الجنازة عند ضريح الإمام الحسين، بعد وصول الجثمان إلى كربلاء.