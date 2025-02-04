مجلس ذي قار يصوّت على قائممقامين جديدين لقضاءي الناصرية والفهود

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، على قائممقامين جديدين لإدارة قضاءي الناصرية والفهود، من كتلة تابعة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة ذي قار صوّت بالأغلبية المطلقة على اختيار "ليث دخيل منهل الخفاجي" قائممقاماً لقضاء الناصرية بدلاً من "منير البكاء".

وأضاف كما صوّت المجلس بالأغلبية المطلقة أيضاً على اختيار "نصيف جاسم محمد" قائممقاماً لقضاء الفهود بدلاً من "زكي حسون".

وأشار مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "قائممقامي الناصرية والفهود تابعان لكتلة (سومريون) التي يرأسها وزير العمل أحمد الأسدي، وهذه التغييرات تأتي ضمن الاتفاق السياسي بين الكتل".