مجلس ذي قار يصوّت على إقالة نائب رئيسه وينتخب مديرا لـ"الشمس"

شفق نيوز- ذي قار

صوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، خلال جلسته الرسمية، على إقالة نائب رئيس المجلس مرتضى السعيدي من منصبه.

وجاء قرار الإقالة بعد طرح الموضوع للتصويت بين أعضاء المجلس، حيث صوّتت الأغلبية بالموافقة على إنهاء تكليف السعيدي كنائب لرئيس المجلس، وذلك وفق السياقات القانونية المعتمدة في عمل المجلس.

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي ضمن صلاحياته القانونية والتنظيمية، وفي إطار حرصه على تنظيم العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسسي داخل محافظة ذي قار.

هذا وانتخب مجلس ذي قار، خلال جلسته عماد مجيد حران مديراً لناحية الشمس المستحدثة ضمن حدود قضاء الدواية، وذلك بالأغلبية.

وجاء قرار المجلس في إطار استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتفعيل الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة، حيث أكد أعضاء المجلس أن تسمية مدير للناحية تمثل خطوة أساسية للشروع بإدارة شؤونها وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق التابعة لها.

وتُعد ناحية الشمس من النواحي المستحدثة حديثاً في قضاء الدواية، إذ من المتوقع أن يسهم استحداثها في تعزيز الإدارة المحلية وتنظيم العمل.