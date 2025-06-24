مجلس ذي قار يصوت على إنهاء عضوية عمار الركابي

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة ذي قار، على إقالة عضو المجلس عمار الركابي، بسبب الغياب عن الجلسات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة ذي قار يصوت بالاغلبية المطلقة على إنهاء عضوية عضو المجلس عمار الركابي بسبب الغياب، اثناء انعقاد جلسته اليوم.

وكانت محكمة جنايات ذي قار، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حكما على عضو مجلس محافظة ذي قار عمار الركابي بالسجن ثلاث سنوات غيابياً بعد إدانته في قضية ابتزاز إلكتروني ضد رئيس الحكومة المحلية الحالي مرتضى الابراهيمي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحكمة ذاتها أصدرت أمراً بالإفراج عن رئيس الحكومة المحلية السابق وعضو مجلس المحافظة الحالي محمد هادي في واقعة الابتزاز الالكتروني الشهيرة ذاتها.

وألقت السلطات الامنية في نهاية العام 2024 القبض على المحافظ السابق لذي قار محمد الغزي بتهمة "الابتزاز الإلكتروني".

وكان مصدر أمني قد افاد، مطلع العام 2025، بالإفراج عن فتاتين بقضية شبكة ابتزاز محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، ضمن إجراءات العفو العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار، قررت الإفراج عن الفتاتين ضمن القضية المعروفة بشبكة ابتزاز الابراهيمي".

وأضاف أن "الإفراج جاء بعد تنازل المحافظ وشمولهما بقانون العفو"، مبينا أن "إحداهما هي المدعوة (حوراء) التي أدعى المحافظ أمام القضاء، انه متزوج منها زواجا منقطعاً ما يُعرف بـ (المتعة)".