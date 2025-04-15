مجلس ذي قار يصوت على تعيين 13 مسؤولاً محلياً لإدارة الأقضية والنواحي

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة ذي قار خلال جلسته، التي عقدت اليوم الثلاثاء، على اختيار 13 مسؤولاً محلياً لإدارة عدد من الأقضية والنواحي في المحافظة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بأن التعيينات جاءت على النحو الآتي:

نبيل صابر الموسوي قائممقاماً لقضاء سوق الشيوخ

حسان شكاحي قائممقاماً لقضاء الرفاعي

أزهر حافظ ريسان قائممقاماً لقضاء الغراف

إياد فائق عبد الرزاق قائممقاماً لقضاء الجبايش

زكي منصور جمعان قائممقاماً لقضاء كرمة بني سعيد

رسول شاكر جبر قائممقاماً لناحية أور

محمد ناصر حسين قائممقاماً لقضاء الفجر

مرتضى عبد الرزاق حسن مديراً لناحية الفضلية

جبار ماجد عبد علي قائممقاماً لقضاء الدواية

أنمار ثامر سعدون قائممقاماً لقضاء قلعة سكر

حيدر غالب عبد الهادي قائممقاماً لقضاء الشطرة

سعيد حميد صكر مديراً لناحية ميسلون

فاضل عبد الحسين مديراً لناحية المنار