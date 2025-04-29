مجلس ذي قار يشكل لجنة لمواجهة الحمى النزفية وأخرى لتمليك العشوائيات

شفق نيوز/ شكّل مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، لجنة متشركة من الجهات المعنية لمواجهة مرض الحمى النزفية، وأخرى لتمليك المساكن العشوائية.

وذكر إعلام المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس عقد جلسته الاعتيادية الـ52 برئاسة رئيس المجلس عزة عودة الناشي وبحضور الأعضاء، حيث جرت مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص الواقع الخدمي والصحي والأمني في المحافظة.

وشهدت الجلسة استضافة عدد من المسؤولين من بينهم مدير بلدية الناصرية، ومدير المستشفى البيطري، ومدير قسم الصحة العامة، وممثل عن قيادة شرطة ذي قار، فضلاً عن مدير دائرة التسجيل العقاري، وذلك بناء على طلب النائب الأول لرئيس المجلس مرتضى السعيدي لمناقشة أبرز المشاكل المتعلقة بعمل دائرة التسجيل العقاري خصوصاً ما يتعلق بتوزيع قطع الأراضي وقرار تمليك العشوائيات.

وتقرر خلال الجلسة تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الخدمات رياض الضاحي وعضوية مدير بلدية ذي قار ومدير التسجيل العقاري لمتابعة هذه الملفات والعمل على إزالة المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن.

كما ناقش المجلس تطورات الوضع الصحي المرتبط بانتشار مرض الحمى النزفية بعد تسجيل 14 إصابة مؤكدة في المحافظة بحضور مدير المستشفى البيطري ومدير قسم صحة ذي قار بناء على طلب عضو المجلس أحمد غني الخفاجي.

وأوضح مدير المستشفى البيطري علي عبد الحسين أن المرض لا يوجد له لقاح وأن الإجراءات المتخذة تقتصر على الوقاية من خلال 21 وحدة بيطرية ووحدات طوارئ، مشيراً إلى أن أسباب انتشار المرض تعود إلى قلة المساحات المزروعة وطرق تربية المواشي غير السليمة وان المرض لا يظهر بأعراض واضحة على الحيوانات المصابة.

من جانبه، أشار مدير قسم الصحة العامة محمد كشاش إلى أن الإصابات تتركز في المناطق الشمالية من المحافظة، داعياً إلى عزل هذه المناطق بشكل عاجل ومنع الرعي داخل المدن والإسراع بإنشاء مجزرة نموذجية لضبط عمليات الذبح مؤكدا توفر العلاجات اللازمة في المحافظة.

وأكد ممثل قيادة شرطة ذي قار العميد رزاق الصافي استعداد الأجهزة الأمنية لدعم جهود دائرة الصحة والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار المرض.

بدوره قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس زينب الأسدي، وعضوية كوثر الصريفي، ومدير المستشفى البيطري، ومدير الصحة العامة، ومدير البلدية، وممثل قيادة الشرطة، ومدير الجريمة المنظمة، لمتابعة ملف الحمى النزفية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها.

وأضاف أن المجلس بحث الطلب المقدم من النائب علا الناشي بشأن تحويل ناحية أور إلى قضاء وبعد استكمال الإجراءات من وزارة التخطيط تقرر تكليف رئيس لجنة التخطيط رواسي الجابري في المجلس بمتابعة هذا الملف.