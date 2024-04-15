مجلس ذي قار يشدد على عدم استخدام "الرصاص الحي" ضد المحتجين: يجب حمايتهم

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية باستضافة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، فيما اتخذ عدة قرارات تخص عمل الدوائر الخدمية والأمنية، وقرارات بشأن الحركات الاحتجاجية في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان مجلس المحافظة صوت على تخويل المحافظ الأبراهيمي باستكمال إجراءات استملاك قطع الأراضي التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية، فيما صوت على منع منح الفرص الاستثمارية داخل المدن، إلا بموافقة اللجان المختصة في المجلس، وفتح تحقيق بالفرصة الاستثمارية في شارع ابراهيم الخليل.

واضاف مراسلنا، ان المجلس شكل لجنة تحقيقية، حول الية توزيع المدينة القديمة "، لافتا إلى أن" المجلس التقى بوفد يمثل أصحاب البسطيات في شارع النيل وسط الناصرية، حيث أصدر أوامر الزم فيها بلدية الناصرية، وقائممقام الناصرية، بتوفير مكان بديل لأصحاب البسطات في شارع النيل.

وتابع، ان المجلس وجه الجهات الامنية بحماية المتظاهرين أصحاب الأهداف المشروعة، ومحاسبة من يحرق الإطارات وقطع الطرق والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فيما شدد على عدم استخدام القوات الامنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

واكد مراسلنا، ان المجلس منح الضوء الأخضر لأحد المؤسسات المختصة برعاية الأيتام في بناء الدور المختصة وإنجاح مهمتهم في المحافظة ".