مجلس ذي قار يستوجب مديريّ وحدتين إداريتين بمخالفات مالية تمهيداً لـ"إقالتهما"

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر مطلع في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بأن مجلس المحافظة سيستوجب غداً اثنين من مسؤوليّ الوحدات الإدارية بسبب مخالفات مالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة سيعقد غداً جلسته الاعتيادية وعلى جدول أعماله استجواب قائممقام قضاء سوق الشيوخ، نبيل الموسوي، وقائممقام قضاء الرفاعي، حسان شكاحي.

وبين أن "قرار استجواب القائممقامين يأتي في إطار المخالفات الإدارية والمالية التي ارتكبوها خلال الفترة الماضية، تمهيداً لإقالتهما من منصبيهما".