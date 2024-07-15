مجلس ذي قار يستحدث 3 نواحٍ جديدة ويصوّت على مسؤولين محليين

شفق نيوز/ صوّت ملجس محافظة ذي قار، يوم الاثنين، على استحداث ثلاث نواحي جديدة، وكذلك انتخاب ثلاثة مرشحين لإدارة وحدات إدارية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مجلس المحافظة صوّت على استحداث نواحي، "بدر الرميض" في قضاء الإصلاح، و"الفرهة" في قضاء سيد دخيل، و"كرمة حسن" في قضاء سوق الشيوخ.

وأضاف أن المجلس انتخب "عادل غربول فرعون" مديراً لناحية الطار حيث حصل على 12 صوتاً من أصل 17 صوتاً في المجلس، كما انتخب بالإجماع "حيدر جمال جعفر" لمنصب قائممقام قضاء الإصلاح بحيث حصل على 17 صوتاً، وأيضاً انتخب "أزهر موسى رحيم" قائممقاماً لقضاء النصر بعد أن حصل على 16 صوتاً من أصل 17 صوتاً.