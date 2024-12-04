مجلس ذي قار يرفع سعر أمبير المولدات الأهلية لـ"شهرين فقط"

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، رفع سعر أمبير كهرباء المولدات الأهلية، إلى سبعة آلاف دينار عراقي ولمدة شهرين فقط، بسبب سوء الكهرباء الوطنية.

وقال مجلس المحافظة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظرا لتصويت اغلبية أعضاء مجلس محافظة ذي قار على رفع سعر الأمبير للمولدات الأهلية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر وقلة تجهيز الوقود لاصحاب المولدات الاهلية، تقرر ان يكون سعر الأمبير الواحد بسبعة الاف دينار فقط ولمدة شهرين فقط".

ويشكو أصحاب المولدات الأهلية في المحافظات العراقية من ارتفاع أسعار الكاز "المدعومة" وانقطاع الكهرباء الوطنية لساعات طويلة ما يزيد الضغط على مولداتهم، ويأتي هذا في وقت تؤكد الحكومات المحلية رصد العشرات من أصحاب المولدات المخالفين للضوابط سواء في تسعيرة الأمبير أو تقليل الفولتية أو إجبار المواطنين على دفع أجور الخط الذهبي.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، يوم الأحد الـ24 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، توقف إمدادات الغاز المورد الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوما عن بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط مما تسبب بفقدان منظومة الكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط.

وما يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.

ولسد هذا الفراغ يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، لكنه يواجه صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأمريكية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.

وبموازاة ذلك تعول بغداد على مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة دون الحاجة للوقود لتشغيل المحطات، في ظل عدم استقرار إمدادات الغاز الإيرانية والتي تسببت مؤخراً بفقدان بغداد أكثر من 4 آلاف ميغاواط بسبب شح الغاز وتوقف خطوط الربط مع إيران.