مجلس ذي قار يرفض دمج فرعي الكهرباء ويهدد باللجوء للقضاء

شفق نيوز- ذي قار

عدّ رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، اليوم الخميس، قرار وزارة الكهرباء القاضي بدمج فرعي كهرباء الشمال وذي قار "غير منصف"، مؤكداً أنه لن يحقق أي فائدة خدمية للمحافظة، فيما دعا الوزارة إلى التراجع عنه والمضي بمشروع استحداث فرع ثالث في سوق الشيوخ والأهوار.

وقال العمري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ذي قار بحاجة فعلية إلى ثلاثة فروع كهربائية وليس إلى تقليصها بفرع واحد، لأن تعدد الفروع ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وتجهيز الآليات والمعدات الكهربائية، ويسهم في إدارة الأحمال والأزمات خلال فصل الصيف".

وأضاف أن "مجلس المحافظة ناقش في وقت سابق مشروع استحداث فرع ثالث في سوق الشيوخ والأهوار، وصوّت على المضي بالمطالبة به نظراً للحاجة المتزايدة لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة".

وأشار إلى أن "قرار دمج الفرعين وإلغاء فرع كهرباء الشمال تضمن إعفاء مدير الفرع المهندس عبد المجيد علاء، رغم ما يمتلكه من كفاءة وخبرة في معالجة الأزمات الكهربائية السابقة"، معتبراً أن "القرار يمثل إجحافاً بحق الكفاءات الإدارية والفنية التي أثبتت نجاحها في خدمة المحافظة".

وبيّن العمري أن "مجلس محافظة ذي قار صوّت خلال جلسة طارئة إلكترونية على رفض قرار الدمج وإعادة الوضع الإداري إلى ما كان عليه، على أن تُستكمل إجراءات التصديق الورقي خلال جلسة الأحد المقبل".

وأكد أن "قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل منح مجلس المحافظة صلاحية رسم السياسة العامة وتحديد الأولويات بالتنسيق مع الوزارات، وفي حال الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة"، مشدداً على أن "أي قرارات مصيرية تخص المحافظة يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة المحلية وعدم تجاوز رأي المجلس".

ولفت إلى أن "ذي قار تعاني من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، وفي بعض الأحيان تتجاوز ما تسجله محافظة البصرة، الأمر الذي يتطلب زيادة حصتها من الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى مديرية عامة أسوة بالبصرة".

وأوضح أن "حصة المحافظة من الكهرباء انخفضت من نحو 1800 ميغاواط خلال العام الماضي إلى قرابة 1200 ميغاواط حالياً، ما يجعل من الصعب تأمين ساعات تجهيز مستقرة للمواطنين خلال الصيف المقبل".

وختم العمري بالقول إن "مجلس المحافظة يأمل من وزير الكهرباء العدول عن القرار وعدم دفع المجلس إلى اللجوء للمحكمة الإدارية، خاصة أن المحافظة مقبلة على موسم صيف قاسٍ يتطلب الاستقرار الإداري ودعم الخطط الفنية المعدة مسبقاً لعبور الأزمة الكهربائية".

وكانت وزارة الكهرباء أصدرت، في ساعة متأخرة من ليل أمس، أمراً بإعفاء المهندس عبد المجيد علاء من منصب مدير فرع كهرباء ذي قار، وتعيين محمد الشريفي بدلاً منه لإدارة فرعي كهرباء ذي قار وشمال الناصرية.