مجلس ذي قار يرد على السابقة "الخطيرة" للمحافظ: اتهاماتك تأتي لتغطية فضائحك

شفق نيوز/ ردّ مجلس محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، على اتهامات المحافظ مرتضى الابراهيمي لأعضائه بالابتزاز وعدّها "سابقة خطيرة".

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "طالعنا باستغراب بيان محافظ ذي قار وهو يرد على السلطة التشريعية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب المحترمين واعضاء مجلس المحافظة، وهي سابقة خطيرة أن يتم التمرد على هذه السلطة الرسمية، ويكرس نمطا جديدا من التمسك بالسلطة، ورفض ترك المنصب وضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط".

وأضاف، أن "الأغرب هو تفاخر المحافظ بالاستقرار الامني، وكانه صاحب الفضل متناسيا جهود القوات الامنية بكل صنوفها التي سهرت الليل والنهار لبسط الامن والاستقرار وفرض القانون على الجميع".

وتابع المجلس بيانه، "كان المفروض على محافظ ذي قار احترام القانون، وألّا يُعلّم مجلس المحافظة صلاحياته، فالمجلس اعرف بعمله باعتباره الجهة التشريعية العليا في المحافظة التي تستحق من الجميع الاحترام والتقدير لانها الممثل الشرعي للمواطنين".

وأكد البيان أن "مجلس ذي قار يعي جيدا دوره وصلاحياته وهو اعرف بإدارة شؤونه، والأجدر محاسبة ومعاقبة من يقوم بالأفعال الفاضحة وليس الأعضاء الذين تعرضوا الى شتى الوسائل اللامشروعة في سبيل إخضاعهم".

وختم بالقول، إن "لفظ كلمة ابتزاز على اعضاء مجلس المحافظة هي كلمة خطيرة جدا يراد منها تغطية الفضائح المنتشرة في وسائل التواصل الإجتماعي"، متعهداً بالمضي في "استجواب المحافظ وممارسة الواجبات التي كفلها القانون والدستور ولن نتراجع عن العمل على تحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة".

وأبدى محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، أمس الثلاثاء، استغرابه من بعض المواقف التي صدرت عن ممثلي المحافظة في مجلس النواب، معتبرا أن من شأنها التأثير على "الأجواء الإيجابية" التي تعيشها المحافظة.

ودعا الإبراهيمي أعضاء مجلس النواب إلى "ممارسة دورهم الرقابي تجاه مجلس محافظة ذي قار، ومحاسبة المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين في قضية الابتزاز، وهما العضوان محمد هادي، الهارب من العدالة، وعمار الركابي".

وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار، طالبوا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".