مجلس ذي قار يدعو لتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالتهم الموجهة لمتظاهرين

شفق نيوز/ دعا مجلس محافظة ذي قار، يوم الجمعة، إلى تشكيل لجنة من السلطة القضائية ووزارتيّ الداخلية والعدل لإعادة التحقيق بالتهم الموجهة لعدد من المتظاهرين، فيما حث الأجهزة الأمنية والمتظاهرين على ضبط النفس.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نتابع باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة على ساحة محافظتنا العزيزة، ونؤكد أننا مع تطبيق القانون ودعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها الموكلة بها".

ودعا المجلس، إلى "تشكيل لجنة مشتركة من مجلس القضاء ووزارتيّ العدل والداخلية لإعادة التحقيقات مع المتظاهرين الذين عليهم مذكرات اعتقال ويطالبون بمنحهم فرصة لإثبات براءتهم من الدعاوى بحقهم".

وطالب مجلس المحافظة المتظاهرين والأجهزة الأمنية بـ"اتباع أقصى درجات ضبط النفس والتزام السلمية والابتعاد عن العنف".

ولفت إلى أن "ما يمر به العراق والمنطقة يدعو إلى المزيد من التماسك والاستعداد لما هو آت من تطورات على الأرض فلا أحد يعلم إلى أين ستنتهي الأمور في ظل الحرب المستمرة في محيطنا الإقليمي".

وخرج المئات من المحتجين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بتظاهرة كبيرة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الدعاوى الكيدية ضدهم.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى قطع جميع الطرق المؤدية لساحة الحبوبي بالأسلاك الشائكة.

وأوضح أن التظاهرة شهدت حضور عدد من النواب العراقيين الذين يمثلون "تظاهرات تشرين".

وتابع مراسلنا، أن المحتجين طالبوا بإقالة قائد شرطة المحافظة الجديد اللواء نجاح العابدي، بسبب "استهدافه متظاهري تشرين"، بحسب قولهم.

وكان عضو مجلس النواب العراقي غزوان علي محمد المنشد، هاجم في وقت سابق قائد شرطة ذي قار الجديد اللواء العابدي، واصفاً تصريحاته بـ"غير المسؤولة" حينما وصف أبناء ذي قار بـ"الظلاميين".