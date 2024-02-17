مجلس ذي قار يحدد موعد أولى جلساته ويكشف جدول الأعمال

شفق نيوز/ أعلن مجلس ذي قار، يوم السبت، عقد أول جلساته يوم غد الأحد، لمناقشة بعض القررات على جدول أعماله.

وذكر رئيس المجلس، عبد الباقي العمري، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المحافظة سيعقد أول جلساته يوم غد الأحد، لمناقشة قررات عدة على جدول أعماله، ومنها تعديل النظام الداخلي للمجلس، وكذلك مناقشة توزيع اللجان ورئاستها بين أعضاء المجلس".

وأضاف العمري، أن "المجلس سيفاتح يوم غد مفوضية الانتخابات في ذي قار، لغرض ترشيح البديل الأكثر أصواتا ضمن ائتلاف قوى الدولة، كبديل عن العضو الحائز على منصب المحافظ، مرتضى عبود الإبراهيمي".

وانتخب مجلس محافظة ذي قار، يوم 6 شباط الجاري، عبد الباقي العمري، رئيساً للمجلس، ومرتضى الإبراهيمي محافظاً لذي قار.