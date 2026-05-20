مجلس ذي قار يتجه لاستجواب رئيسه والأخير يطلب "إجازة مرضية"

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر مطلع في مجلس محافظة ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بتقديم طلب استجواب رئيس المجلس عزة الناشي، بتهم خرق مالي وإداري في مجلس المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف أور داخل مجلس محافظة ذي قار، قدم طلبا لاستجواب رئيس المجلس عزة الناشي، بتهم الخرق المالي والإداري أثناء فترة توليه الرئاسة داخل المجلس".

وأضاف المصدر أن "الناشي قرر تقديم طلب إجازة مرضية للتهرب من الاستجواب"، متوقعاً "انتخاب نائبه محمد هادي، بدلاً عنه في حال تم استجوابه والتصويت على إقالته".

وكان مجلس محافظة ذي قار، قد صوت يوم الخميس 15 آب/أغسطس 2024، على عزة الناشي رئيساً للمجلس بالأغلبية المطلقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن جلسة التصويت على اختيار الناشي - تابع لكتلة "خدمات" - كانت بحضور 14 عضوا من أصل 18 عضوا في المجلس.

وكان مجلس محافظة ذي قار، قد صوت على إعفاء رئيس المجلس السابق عبد الباقي العمري، من منصبه، بالأغلبية المطلقة.

وعقدت مجموعة من أعضاء مجلس ذي قار، جلسة، في وقتها، داخل مقر قيادة شرطة المحافظة، لغرض التصويت على إعفاء رئيس المجلس من منصبه.