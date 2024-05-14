مجلس ذي قار: ماضون بعملية استبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، يوم الثلاثاء، أن المجلس ماضٍ باستقبال طلبات المتقدمين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وذكر العمري لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المحافظة فتح باب التقديم لمدة 21 يوماً وبعدها سيتم غربلة وتدقيق ملفات المتقدمين لمناصب الوحدات الإدارية في ذي قار، وسيتم الاختيار وفق آليتين، أما تمريرهم على شكل دفعات، أو في سلة واحدة".

وبين أن "الغاية من هذه الإجراءات هي تثبيت مسؤولي الوحدات الإدارية أصالة وهي من اختصاص مجلس المحافظة حسب التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات، وكذلك لضخ دماء جديدة في إدارة الوحدات الإدارية، كوننا مقبلون على حملة إعمار كبيرة في ذي قار وفرض لهيبة القانون".

وتابع رئيس المجلس، أن "إجراءات المجلس ماضية ولا تراجع عن ملف تغيير رؤساء الوحدات الإدارية".

وكان مجلس محافظة ذي قار قد أعلن في الثاني من شهر آيار/ مايو الجاري، عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب الوحدات الإدارية كافة في ذي قار لمدة 21 يوماً على أن يبقى المديرون في مناصبهم لحين انتخاب البديل.

إلا أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، خاطبت مجلس ذي قار للتريث بقرار استبدال مديري الواحدات الإدارية في ذي قار لحين حسم الموضوع الذي ينظره مجلس الدولة والمتعلق برؤساء الوحدات الإدارية.