مجلس ذي قار عن ازمة الوقود: كانت اعلامية

شفق نيوز/ اعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار، عمار الركابي، اليوم الخميس، عن انتهاء ازمة الوقود في مناطق المحافظة كافة.

وقال الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "ازمة الوقود في المحافظة انتهت بشكل رسمي وعاد الوضع إلى طبيعته، وباتت محطات الوقود في المحافظة كافة تجهز المواطنين بالوقود اللازم"، لافتا إلى أن "الكميات المسوقة للمحافظة بلغت أكثر من 16 ألف متر مكعب يوميا بعدما كان يصل للمحافظة دون الـ15 لتر مكعب يوميا".

واكد الركابي، أن "أزمة الوقود كانت اعلامية اكثر مما كانت فعلية، دفعت العديد من المواطنين اقتناء مادة الوقود بكميات كبيرة وحفظها في أماكن خاصة تابعة لهم، مما تسبب بزيادة الطلب على مادة الوقود وبعد معالجة الموضوع، عاد الوضع الى طبيعته".