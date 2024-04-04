مجلس ذي قار بصدد إصدار قرار يقضي بتغيير مسؤولين محليين تجاوزت خدمتهم 4 سنوات

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، اليوم الجمعة، أن المجلس يعتزم اصدار قرار يقضي بتغيير المسؤولين المحليين الذين تجاوزت خدمتهم أربع سنوات في الدوائر والمؤسسات الحكومة في المحافظة.

وذكر العمري في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس المحافظة بصدد تشريع قرار يقضي بتغيير كل مسؤول مضى على تواجده بمنصبه اكثر من 4 سنوات في دوائر المحافظة، إلا من يستثنى منهم بقرار خاص من مجلس المحافظة".

وبين العمري، ان "الأيام الـ90 المقبلة، ستكون ايام نار على الفاسدين في محافظة ذي قار، ولن تكون هناك حصانة لأي موظف مهما كانت درجته الوظيفية".

وأضاف رئيس مجلس محافظة ذي قار، ان" لجنة تقييم الأداء المستحدثة داخل المجلس هذه، ستكون مهمتها تقديم تقارير دورية عن عمل الدوائر ورصد نقاط الفساد فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين في تلك الدوائر".