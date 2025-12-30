مجلس ديالى يُقيل مدير عام التربية خلال جلسة استجواب "غاب عنها"

شفق نيوز- ديالى

قرر مجلس ديالى، يوم الثلاثاء، إقالة مدير عام التربية بالمحافظة خلال جلسة استجوابه التي لم يحضرها.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن مجلس محافظة ديالى صوت بالإجماع على اقالة مدير عام التربية عامر العزاوي.

وبين، أن العزاوي لم يحضر جلسة استجوابه والمجلس صوت على إعفاءه وإلزام المحافظ بتنفيذ القرار خلال 15 يوماً وتكليف أحد المعاونين بادارة الدائرة لحين اختيار بديلا عنه.

وكان مجلس مجلس محافظة ديالى قد قرر في وقت سابق استجواب مدير عام تربية ديالى عامر العزاوي بناء على مخالفات إدارية بحسب المجلس.