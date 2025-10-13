مجلس ديالى يكشف خفايا خصخصة الكهرباء: تدار من منزل صغير وسنوقف أعمالها

شفق نيوز- ديالى

كشف عضو مجلس ديالى فارس الجبوري، يوم الإثنين، عن خفايا غير معلنة حول ملف شركة خصخصة الكهرباء في المحافظة، مؤكداً أن المجلس سيعمل على إيقاف عمل شركة الخصخصة في المحافظة

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "شركة الخصخصة لن تستطيع توفير كهرباء لمدة 20 ساعة حتى بعد 20 سنة، وهي بإمكانيات قليلة، ومن غير المعقول أن مقرها عبارة عن منزل 200 متر يمكن أن يقوم بكل أعمال الصيانة واحتياجات المحافظة في ظل قلة آليات الصيانة وهذا يعتبر وب من الخيال".

وأضاف أن "مجلس ديالى سيسلك كافة الطرق لإيقاف أعمال هذه الشركة وقرر المجلس اليوم إيقاف عملها وفك العلاقة مع دائرة كهرباء ديالى"، لافتا الى أن "إيقاف عمل الخصخصة لو تطلب تظاهرات فسنخرج مع المواطنين من أجل عدم الاستمرار بهذا المشروع".

بدوره قال نائب رئيس مجلس ديالى سالم التميمي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك اجازة استثمارية منحت عن طريق وزارة الكهرباء وشركة توزيع كهرباء الوسط بخصوص ملف خصخصة الكهرباء ونصب عدادات ذكية".

وتابع بالقول: "إننا فوجئنا بأن الإجازة الاستثمارية عبارة عن مخالفة ومن ضمن شروطها توفير كهرباء على مدار 20 ساعة بما يعادل 2200 ميغاواط الى جانب تأهيل الشبكات".

وأكد التميمي أنه "في حال توفير الشروط اللازمة في الاجازة الاستثمارية فإننا مع الخصخصة شرط ان تكون مبالغ الجباية معقولة، لكن من ضمن المخالفات هي الاجازة الاستثمارية ليست من صلاحية هيئة الاستثمار الوطنية بمبلغ يقارب 250 مليون دولار بل من هيئة استثمار ديالى وكذلك عدم وجود الموافقات من الدوائر في المحافظة البالغة 14 دائرة".

وبين أن "قرار اعتماد الخصخصة ونصب عدادات ذكية وفق الاستثمار حكومي من رئاسة الوزراء ومصوت عليه في مجلس النواب لكن في ديالى الشروط غير موجودة وهي توفير كهرباء 20 ساعة وتوفير خطوط وشبكات تتحمل التجهيز الكامل للطاقة والصيانة وكذلك فصل المهام بين الشركة المستثمرة ودائرة كهرباء ديالى، ولهذا تم رفضه في ديالى من قبلنا".

يأتي ذلك بعد تظاهرة شارك فيها العشرات من أهالي مناطق وأحياء بعقوبة الجديدة، بمحافظة ديالى، يوم أمس الأحد، أمام دائرة توزيع كهرباء المحافظة احتجاجاً على مشروع الـ"خصخصة"، الذي أدى لرفع مبالغ الجباية، وسط تحذير نواب من "عواقب غير متوقعة"، في حال استمرار المشروع.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن عدد من المتظاهرين قولهم، إن "مشروع الجباية أُحيل إلى مستثمر، وأصبحت مبالغ الجباية كبيرة جداً حيث تصل إلى مليون ومليوني دينار للمنزل الواحد دون معرفة الأسباب".

وطالب المتظاهرون، الجهات الحكومية بضرورة التدخل وإلغاء مشروع الخصخصة الذي أثقل كاهل العوائل، على الرغم من تردي واقع التيار الكهربائي وقلة ساعات التجهيز.

وتعليقاً على الموضوع آنذاك، قال النائب عن محافظة ديالى أحمد الموسوي خلال حضوره التظاهرة، إن "عقد إحالة مشروع الجباية في مناطق بعقوبة الجديدة التي تعتبر أرقى مناطق المحافظة، مُنح لمستثمر بشكل مباشر من بغداد دون مبرر وبدون علم الحكومة المحلية في ديالى ومجلس المحافظة"، مبيّناً أن لهذا الأمر "انعكاسات سلبية على المواطنين".