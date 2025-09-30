مجلس ديالى يعفي مكتشفة "فضيحة الدجاج" من رئاسة لجنة التربية

شفق نيوز- ديالى/ النجف

قرر مجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، تغيير رؤساء ست لجان من لجانه، والتصويت على فرض غرامات مالية على أعضائه في حال غيابهم أو تأخرهم عن الجلسات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى، إن المجلس عقد، اليوم، جلسته الـ39 برئاسة رئيسه عمر الكروي، وجرى خلالها تغيير رؤساء لجان التربية والطاقة والمنظمات والنزاهة والإعمار والمهجرين.

وصوّت المجلس على تسمية رعد مغامس رئيساً للجنة التربية، وفادي اللهيبي رئيساً للجنة الطاقة، وأوس المهداوي رئيساً للجنة الإعمار.

وأبرز تلك التغييرات إقالة رئيسة لجنة التربية دريا خير الله واستبدالها بمغامس، وذلك بعد أسبوع من كشفها تجاوزات في مديرية التربية وظهور مقطع مصور عن وجود "حظيرة حيوانات" تضم دجاجاً وبطاً وديكاً رومياً داخل قسم المخازن في مبنى المديرية، تتم رعايتها من قبل موظفين أُجبروا على ذلك.

وكانت دريا قد اعتبرت في تصريحاتها المصورة، ونشرتها حينها وكالة شفق نيوز، أن ما حدث يمثل انتهاكاً لحرمة المؤسسة التربوية، داعية وزير التربية إلى فتح تحقيق.

كما أقر المجلس، اليوم، فرض غرامة مالية مقدارها 500 ألف دينار على كل عضو يتغيب عن الجلسات، و250 ألف دينار عن كل تأخير في الحضور.

وفي النجف، أفاد مراسل شفق نيوز بأن مجلس المحافظة صوت على التريث في إغلاق المدارس الكرفانية للعام الدراسي 2025-2026، مشيراً إلى أن مركز المحافظة وضواحيها تضم نحو 25 مدرسة من هذا النوع ستبقى ضمن الخطة الدراسية لهذا العام.