مجلس ديالى يصوّت على 74 مختاراً ويرفض شطر قرى في المقدادية وجلولاء

شفق نيوز- ديالى

صوّت مجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، على 74 مختاراً في عدد من مناطق المحافظة، في حين رفض مقترح شطر قرى في قضائي المقدادية جلولاء.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن مجلس محافظة ديالى عقد اليوم، جلسته السابعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس عمر الكروي، وبحضور نائبه سالم التميمي و13 عضواً، حيث شهدت الجلسة مناقشة مخرجات اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات والمقترحات التي تتعلق بملف تحول المحافظات الى التمويل الذاتي".

ولفت إلى أن المجلس قام بالتصويت على 74 مختاراً بعد الاطلاع على سيرهم الذاتية واستيفائهم الشروط القانونية".

وبين أن المجلس ناقش ملف العاملين بالأجور اليومية في دوائر المحافظة، مؤكداً أهمية تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف في الأجور والاستحقاقات، ومنع أي تجاوز على حقوق هذه الشريحة وضمان حصولها على مستحقاتها وفق السياقات القانونية.

وأوضح أن المجلس رفض مقترح شطر قرى في قضاء المقدادية وقضاء جلولاء، وناقش عدد من الملفات الخدمية والإدارية المهمة المدرجة على جدول الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإداري وتلبية احتياجات المواطنين في عموم المحافظة.