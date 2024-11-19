مجلس ديالى يصوّت على "وجبة جديدة" من رؤساء الوحدات الادارية

شفق نيوز/ عقد مجلس ديالى اليوم الثلاثاء، جلسة للتصويت على "وجبة جديدة" من رؤساء الوحدات الادارية.

وأبلغ مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى؛ أن مجلس المحافظة عقد جلسة وصوت خلالها حتى الآن على مهدي الكروي مديرا لناحية جلولاء، وطه الجبوري مديرا قره تبه، ونبيل العبيدي مديرا لناحية العظيم، وعبد الكريم صالح مديرا لناحية الجبارة.

وأشار مراسلنا إلى أنه تم التصويت عليهم من قبل 11 عضواً، فيما لا تزال هناك خلافات على البقية لاسيما اهمها قضاء بعقوبة وقضاء خانقين وقضاء المقدادية.