مجلس ديالى يُقيل عمر الكروي وينتخب نزار اللهيبي رئيسًا له

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة ديالى، يوم الأحد، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، وصوت على نزار اللهيبي رئيسا جديدا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن "مجلس ديالى صوت بالاغلبية المطلقة، بحضور 11 عضوا على عدم القناعة بأجوبة رئيس المجلس عمر الكروي".

وأضاف أنه "تم رفع الجلسة، وستعقد جلسة ثانية لإقالة عمر الكروي من منصبه واختيار بديلا عنه".

وعقد المجلس جلسة جديدة، بعد رفع الأولى مباشرة، وصوت فيها على إقالة الكروي من منصبه، بعدد 12 عضوا.

ووفقا لمراسلنا، فقد فتح المجلس باب الترشيح لمنصب المحافظ، لاختيار خليفة للكروي.

واضاف المراسل، أن "المجلس صوت بعد ذلك، على انتخاب نزار اللهيبي رئيسا جديدا له".

وقد علق النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، على قرار الإقالة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالقول: "لم نتفاجأ بقرار مجلس المحافظة بعد جلسة الاستجواب لرئيسه عمر الكروي، ويبدو أن القرار كان جاهزًا في ظل وجود من يحرك من يحاول الضغط بشدة للحصول على هذا المنصب".

وتابع أن "أجندة بعض القوى السياسية أصبحت تميل نحو هذا الاتجاه دون إدراك الخطأ الجسيم الذي ارتكبوه، لأن الأمر لن يقف عند هذا الحد، والوعود التي قُطعت في بداية تشكيل الحكومة المحلية قد نُكثت من قبل القوى السياسية، وبالتالي، هذا الأمر سيؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة المقبلة".

وكانت لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي، أكدت يوم الأحد، أن جلسة استجواب رئيس مجلس محافظة ديالى "غير قانونية"، وبينت في بيان لها أن رئيس المجلس مستمر في أداء مهامه لحين صدور قرار المحكمة بشأن الطعن المقدم ضد قرار إقالته.

وشهدت جلسة الاستجواب التي عقدت اليوم، مشادة بين رئيس مجلس ديالى عمر الكروي ومستجوبه تركي جدعان العتبي، حيث اتهم الاخير الكروي بالتزوير في احدى قرارات المجلس السابقة.