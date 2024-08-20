مجلس ديالى يصوت على استمرار رؤساء الوحدات الإدارية لحين انتخاب بدلاء عنهم

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، على استمرار رؤساء الوحدات الإدارية في عموم المحافظة، في مناصبهم لحين انتخاب بدلاء عنهم، وكذلك صوّت على على اختيار رؤساء ثماني لجان ضمن المجلس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس ديالى صوّت اليوم، على استمرار رؤساء الوحدات الإدارية وللقائممقامين ومديري نواحي بمهامهم لتصريف الاعمال لحين انتخاب بدلاء عنهم، مبينا أن فتح باب الترشيح للمناصب المذكورة لمدة 30 يوماً مع إتاحة الفرصة للقائممقامين ومديري النواحي الكفاءات للترشيح مرة اخرى في حال رغبوا بذلك.

ولفت إلى أن مجلس المحافظة صوّت على رئاسة اللجان في المجلس حيث تم التصويت على اختيار دريا خير الله رئيساً للجنة التربية والتعليم والإعلام، وتركي العتبي رئيساً للجنة النزاهة، وماجدة كمبش، رئيسة للجنة الصحة والبيئة، ونافع الجبوري رئيساً للجنة القانونية والمالية، وفارس مزاحم الجبوري رئيسا للجنة الطاقة، وفرقد الربيعي رئيسا للجنة الاستثمار والاعمار، وفادي اللهيبي رئيساً للجنة الهجرة والمهجرين، ورشيدة الدايني رئيسة للجنة الخدمات، ورشاد التميمي، رئيساً للجنة الأمن والدفاع.

وبين أن المجلس صوّت كذلك على اختيار فادي اللهيبي أمين سر مجلس ديالى، وصوّت المجلس ايضا على تأجيل التصويت لـ4 لجان لجلسات اخرى بسبب عدم وجود 4 من أعضاء المجلس.