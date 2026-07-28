مجلس ديالى يشكل لجنة تحقيق مع عضو طالبت بحله عبر مواقع التواصل

شفق نيوز- ديالى

قرر مجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة "انضباط سلوكي" للتحقيق مع عضو المجلس دريا خير الله رشيد، على خلفية ما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن انتقادات لأعضاء في المجلس ومطالبة بحله.

وبحسب وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز، أصدر رئيس مجلس محافظة ديالى عمر معن صالح الكروي أمراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة النزاهة تركي جدعان عبد، وعضوية أمين عام المجلس فادي محمد ياسين، ورئيس لجنة الأمن والدفاع رشاد خالد جهاد.

ووفقاً للوثيقة، تتولى اللجنة التحقيق مع دريا خير الله رشيد بشأن "ما نشر من قبلها على وسائل التواصل الاجتماعي وتجاوزاتها المستمرة مؤخراً"، على أن ترفع توصياتها إلى هيئة رئاسة المجلس، استناداً إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والنظام الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 2024، والتحقق من توفر الشروط الأساسية المطلوبة للسلوك في عضو المجلس.

وكانت دريا خير الله رشيد قد كتبت، في تدوينة عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها تتابع ما وصفته بـ"المخالفات" في عدد من الدوائر، وتعمل على تشكيل لجان تدقيقية وإحالة نتائجها إلى هيئة النزاهة.

وأضافت أن "بعض أعضاء المجلس يمجدون" مسؤولين "من أجل مصالحهم الشخصية"، معتبرة أن ذلك يثير الشكوك بشأن وجود "الكثير خلف الكواليس"، قبل أن تطالب رئاسة مجلس النواب العراقي بحل مجلس محافظة ديالى.