مجلس ديالى يحول 3 نواحٍ إلى أقضية

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، على تحويل 3 نواحٍ إلى أقضية، فيما استحدث ناحية جديدة.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة ديالى، وخلال جلسته الاعتيادية، صوت على تحويل نواحي بني سعد وجلولاء وقرة تبة، إلى أقضية".

وأضاف أن "المجلس صوت أيضا على استحداث ناحية حمرين".

ويوجد في العراق حاليا، قرابة 130 قضاء، وهي وحدات إدارية تنقسم بدورها إلى وحدات إدارية أصغر تسمى بالناحية.

وتختلف التخصيصات المالية للقضاء، وتكون أكبر، لكونه سيكون مسؤولا عن النواحي المرتبطة به، وغالبا ما يتم قرار تحويل الناحية لقضاء وفقا لعدد النفوس فيها.