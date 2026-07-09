مجلس ديالى: فرص الصناعة والزراعة معطلة والاستثمار يتركز على السكن

شفق نيوز- ديالى

أكد رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ديالى، أوس المهداوي، يوم الخميس، أن نحو 99% من الاستثمارات المنفذة في المحافظة تتركز في المجمعات السكنية والمشاريع التجارية، فيما لا تزال القطاعات الصناعية والزراعية والحيوانية بعيدة عن خارطة الاستثمار رغم أهميتها الاقتصادية.

وقال المهداوي لوكالة شفق نيوز، إن "واقع الاستثمار في ديالى لا ينسجم مع احتياجات المحافظة، إذ يفترض أن تتجه المشاريع الاستثمارية نحو إنشاء المعامل والمشاريع الصناعية والزراعية والحيوانية، لما لها من دور في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، بدلا من التركيز شبه الكامل على المجمعات السكنية والمواقع التجارية".

وأضاف أن "ديالى خسرت خلال السنوات الماضية فرصا استثمارية مهمة، من بينها طلب تقدمت به شركة المراعي قبل نحو أربع سنوات للاستثمار في المحافظة، إلا أنها لم تحصل على قطعة أرض بمساحة ألفي دونم، الأمر الذي حال دون تنفيذ المشروع".

وأشار إلى أن "هناك حاليا محاولات لإعادة الشركة وتشجيعها على الاستثمار الى جانب شركات أخرى في ديالى، لما يمكن أن تحققه على واقع المحافظة وتشغيل الأيدي العاملة دون بقاء اعتماد الشباب على التوظيف الحكومي".

وبين المهداوي أن "التوسع في الاستثمارات الصناعية والزراعية والحيوانية سيحقق انعكاسات إيجابية واسعة، أبرزها تشغيل الأيدي العاملة وتقليل معدلات البطالة، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، ودعم الأمن الغذائي، فضلا عن تحريك الأسواق المحلية وزيادة الإيرادات الاقتصادية للمحافظة".

وأوضح رئيس لجنة الاستثمار "أن استمرار غياب هذا النوع من الاستثمارات يعني ضياع فرص تنموية حقيقية، وبقاء اقتصاد المحافظة معتمدا على أنشطة محدودة لا توفر الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن تحققه المشاريع الكبرى لمحافظة ديالى".