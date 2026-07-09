مجلس بغداد ينفي اعتقال شقيقة النائبة الموقوفة عالية نصيف

شفق نيوز- بغداد

نفى مجلس محافظة بغداد، يوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتقال عضو المجلس سندس نصيف جاسم، شقيقة النائبة الموقوفة عالية نصيف، مؤكداً أنها "عارية عن الصحة".

ودعا المجلس، وفق بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، مشدداً على احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروج أو ينشر هذه الأخبار، لما تسببه من تضليل للرأي العام وإضرار بسمعة الأشخاص والمؤسسات.

كما حث المجلس على اعتماد البيانات الصادرة عن منصاته الإعلامية الرسمية بوصفها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بأعماله وأعضائه.

وتأتي هذه التوضيحات بعد تداول أنباء عن اعتقال سندس نصيف جاسم، وهي شقيقة النائبة الموقوفة عالية نصيف، التي اعتُقلت ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة، فجر يوم الثامن والعشرين من حزيران الماضي، وشهدت تنفيذ سلسلة إجراءات أمنية وقضائية بحق مسؤولين وشخصيات متهمة بقضايا فساد.